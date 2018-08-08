среда, 8 августа 2018 г.

Мария Шарапова разгромила Дарью Касаткину во втором раунде турнира в Монреале.

Мария Шарапова добилась ещё одной крайне уверенной победы на соревнованиях в канадском Монреале. На стадии второго круга жертвой Марии пала её соотечественница Дарья Касаткина, которая являлась 12-й ракеткой турнира. Шарапова просто смела с корта текущего лидера российского женского тенниса, отдав Дарье всего 2 гейма за матч. В стартовой партии Касаткина и вовсе получила баранку, причем, вполне заслуженную. На победу в поединке Марии Шараповой понадобилось чуть более часа с четвертью игрового времени.


Мария Шарапова - (12) Дарья Касаткина - 6:0, 6:2

Вывеска у этого поединка второго круга, особенно для российских поклонников тенниса, была просто шикарной. Легенда против ярчайшей представительницы молодого поколения в стране. Экс-лидер мирового рейтинга, который всеми силами стремиться вернуть себе позиции в туре, против текущей первой ракетки России, которая рвется в топ-10 мировой классификации. Немного даже досадно, что матч ожиданий не оправдал.

Нет, Шарапова действовала порой просто шикарно и, что самое важное, очень эффективно. А то ведь часто бывает у Марии, что за эффектными действиями не видно результата. Сегодня у Маши все срослось. Но вот Дарья откровенно подкачала.

Было очевидно, что Шарапова начнёт встречу агрессивно, попытается с первых розыгрышей раздавить соперницу, но показалось, что к такому повороту событий не готова именно Касаткина. Конечно, разобрать соперницу на бумаге и воплотить этот план на корте, особенно, когда действительно сталкиваешься с серьёзным напором, две большие разницы. Но Дарья действительно провалилась.

Ведь тот же первый брейк в матче Шарапова сделала, во многом, благодаря сразу двум двойным ошибкам в одном гейме в исполнении Касаткиной. И, пусть непродолжительная, но все-таки пауза, возникшая из-за дождя, Дарье успокоиться и нормально войти в игру не помогла.

Ну а Шарапова портала по корту. Второй брейк случился после отличного розыгрыша, который выдала Мария. Она и скорость показала, добежав до почти мертвого укороченного от соперницы, и реакцию у сетки зрители оценили. Казалось, ведя 4:0 можно и расслабиться. Но Шарапова и следующую собственную подачу выиграла, причем цепляясь за неё всеми силами. Маша отыграла 3 брейк-поинта, защитила гейм, а потом и контрольный выстрел в виде ещё одного брейка соорудила.

Во второй партии в игре, ровным счетом, ничего не поменялось. Шарапова полностью доминировала на корте, правда уже начала немного позволять себе передышки. Во время одной из них Касаткина под ноль выиграла собственную подачу и этот первый в матче гейм для Дарьи публика встретила чуть ли не овацией. Да, многие надеялись на борьбу, но Шарапова была категорически против затягивать встречу и быстро расставили все по местам брейком, а потом и точку в матче поставила успехом на приёме.

В третьем раунде турнира в Монреале Мария Шарапова сыграет с француженкой Каролин Гарсия.

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о 22:08
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