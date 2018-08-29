Мария Шарапова обыграла Патти Шнидер в первом раунде US Open.

(22) Мария Шарапова - (Q) Патти Шнидер - 6:2, 7:6(6)
Судить о готовности топ-теннисиста к двухнедельному марафону под названием Турнир Большого Шлема по началу матча стартового круга, конечно, неправильно. Но то, как Мария Шарапова начала встречу против Патти Шнидер действительно оставило множество вопросов. У россиянки категорически не работала подача, сыпались фирменные двойные и в целом, Патти, которая сама толком не вошла в игру и не показывала никакой фантастической игры, дважды выходила вперед с брейком.
Но как Шарапова сама упускала собственные подачи, так самостоятельно она брейки и отыгрывала. А немного справившись с волнением Мария уже полностью взяла игру под свой контроль и легко разобралась с соперницей в стартовой партии. Отлично продвигалась к победе россиянка и в начале второго сета. Маша вырвалась вперёд сразу с двумя брейками. Учитывая, что никакой контригры в исполнении Шнидер попросту не было, казалось, что для швейцарского ветерана - это просто приговор. Да о чем вообще можно было говорить, если до счета 6:2, 5:1 в пользу Шараповой Патти не смогла заработать ни одного виннерса.
Но Мария всегда готова прийти на помощь расклеившейся сопернице. Как и в начале матча Шарапова резко посыпалась, стала ошибаться в элементарных ситуациях и позволила Патти немного разыграться и дважды спастись с подачи соперницей на матч. Шнидер с горем-пополам, потому как игра у швейцарской теннисистки так толком и не наладилась, дотянула до тай-брейка, но и на нем Шарапова устроила поклонникам нервотрепку. Добравшись до тройного матч-болла Маша снова забуксовала и упустила все 3 мяча. Благо на четвёртом россиянка выдала приём на вылет и за 1час и чуть более 50 минут игрового времени оформила выход во второй круг US Open. А могла ведь справляться даже меньше чем часа за полтора.
Во втором раунде американского мейджора Мария Шарапова сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
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