Сергей Стаховский успешно стартовал на Челленджере на Мальорке.

Сергей Стаховский преодолел стартовый раунд соревнований категории Челленджер на Мальорке, где он получил 4-й номер посева. В матче первого круга украинский теннисист в двух партиях обыграл колумбийца Эмилио Гомеша, получившего от организаторов wild card в основную сетку турнира и занимающего 369-ю строчку в текущем мировом рейтинге. Стаховский первым упустил собственную подачу, но сумел не просто отыграться, а и второй подряд брейк оформить, чего Сергею хватило для победы в стартовой партии. Во втором сете ни одному из теннисистов не удалось добраться даже до брейк-поинтов, так что партия перетекла на тай. Отыграв тройной сет-болл у соперника украинский теннисист сумел на тай-брейке поставить точку во всем противостоянии. На победу в матче Сергею Стаховскому понадобилось чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(4) Сергей Стаховский - (WC) Эмилио Гомеш - 6:4. 7:6(6)
Во втором раунде Челленджера на Малорке Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Роберто Ортегой-Ольмедо и Кенни де Шеппером.
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