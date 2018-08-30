Сергей Стаховский не сумел выйти в четвертьфинал Челленджера на Мальорке.

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершает выступления на соревнованиях категории Челленджер на Мальорке уже на стадии второго круга. В борьбе за выход в 1/4 финала турнира Сергей, посеянный на нем под 4-м номером, уступил французу Кенни де Шепперу, занимающему на данный момент 205-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Стаховский ни разу так и не сумел отличиться на приеме, а сам трижды проиграл собственную подачу. Встреча продолжалась всего час с четвертью игрового времени.
Кенни де Шеппер - (4) Сергей Стаховский - 6:2, 6:4
В четвертьфинале Челленджера на Мальорке Кенни де Шеппер сыграет с немецким теннисистом Даниэлем Брандсом.
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