Сергей Стаховский уступил ноу-нейму на старте квалификации US Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый раунд квалификации Открытого Первенства США по теннису. В матче первого круга отбора Сергей, получивший на предварительной стадии мейджора в Нью-Йорке 23-й номер посева, проиграл обладателю wild card Тай Сону Квятковски, занимающему лишь 379-ю строчку мирового рейтинга. Теннисисты обменялись победами в двух стартовых партиях, по разу отличившись в них на приёме, но вот решающий сет Стаховский просто провалил. Украинец упустил две свои подачи на старте решающего сета и вернуться в борьбу так и не сумел. На победу в матче Квятковски понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(WC) Тай Сон Квятковски - (23) Сергей Стаховский - 6:4, 3:6, 6:1
Таким образом борьбу за выход в основную сетку US Open - 2018 из украинских теннисистов продолжит лишь Илья Марченко, которому сегодня ночью предстоит сыграть против Иво Карловича.
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