Виктория Азаренко в третий раз за сезон уступила Слоан Стивенс.

(3) Слоан Стивенс - (WC) Виктория Азаренко - 6:3, 6:4
Виктория Азаренко в третий раз в сезоне уступает американской теннисистке Слоан Стивенс, причём всякий раз проигрывала ей белорусская теннисистка именно в Штатах. К поражениям в Индиан-Уэллсе и Майами сегодня добавился проигранный матч на последнем в сезоне Турнира Большого Шлема - US Open - 2018.
Если быть совсем честным, то перед началом встречи достаточно сложно было отдать предпочтение кому-то из соперниц. Слоан откровенно не впечатлила в предыдущем поединке против Ангелины Калининой. Виктория отлично провела встречи против Кузмовой и Гавриловой, но 3 встречи подряд белорусская теннисистка не выигрывала уже давно. Не смогла и на этот раз...
С первого же гейма встречи Слоан стала цепляться на приёме и сразу же у неё получилось в этом преуспевать. В стартовом гейме Виктория спаслась с брейк-поинта, отыграв его хорошим ударом на вылет, а вот во втором гейме на подаче при том же счёте 30:40 Азаренко попробовала рискнуть на второй попытке ввести мяч в игру, переборщила по глубине и допустила двойную.
Отыграться у Виктории шансов было не так уж и много. Разве что в середине первого сета белорусская теннисистка добралась до брейкового мяча и, по-хорошему, должна была его реализовывать. Азаренко вела розыгрыш, но завершающим ударом не попала в корт. Стивенс ту подачу защитила, а потом и ещё раз на приёме отличилась. Вика провалила гейм, отдала его под ноль, а вместе с ним и весь стартовый сет.
Вторая партия получилась куда более нервная для обеих теннисисток. Переживать пришлось и Слоан, даже несмотря на то, что она первой повела с брейком. Уже в следующем гейме Стивенс задергалась, допустила сразу несколько двойных и отдала свою подачу. Виктория успех даже развила - сначала свою подачу она защитила с четырех брейковых мячей, отыгравшись для начала со счета 0:40. А потом Азаренко и сама вырвалась вперёд с геймом на приёме в активе, но вмешалась погода.
В Нью-Йорке начался небольшой дождь и пока корт закрывали Виктория потеряла свой запал. После возобнлвления матча она слишком много ошибалась и дала Стивенс не просто отыграться, а и еще одним брейком поставить победную точку в матче.
За выход в четвертьфинал Открытого Первенства США Слоан Стивенс поспорит с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которая чуть ранее обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий