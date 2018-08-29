Ангелина Калинина в упорной борьбе уступила Слоан Стивенс во втором раунде US Open.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сумела навязать более чем достойную борьбу 3-й ракетке мира на центральной арене домашнего для соперницы Турнира Большого Шлема. Во втором раунде US Open - 2018 Ангелина, пробившаяся в основу американского мейджора через сито квалификации, в трех партиях уступила представительнице США Слоан Стивенс, которая, к тому же, является действующей чемпионкой турнира. За Калининой остался стартовый сет встречи, да и во второй партии Ангелина сражалась, отыгравшись с двух брейков и помешав сопернице подать на сет. Слоан, правда, дожала украинку в концовке партии, ну а в решающем сете таки сказался класс американки. На сложнейшую победу в матче Слоан Стивенс потратила почти 2 часа и 50 минут игрового времени.
(3) Слоан Стивенс - (Q) Ангелина Калинина - 4:6, 7:5, 6:2
В третьем раунде Открытого Первенства США Слоан Стивенс теперь сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий