Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в Монреале.

(3) Слоан Стивенс - (5) Элина Свитолина - 6:3, 6:3
Элина Свитолина вошла в матч настолько неудачно, что после парочки стартовых геймов над кортом нависла реальная угроза разгрома для украинской теннисистки. Слоан Стивенс начала встречу с выигранной под ноль подачи соперницы, а затем, уже в напряженной борьбе, оформила еще один брейк. Свитолина, в принципе, одну упущенную подачу могла ликвидировать очень быстро, но Слоан удержала собственный гейм с четырёх брейк-поинтов.
Камбек чуть было не начался уже при подаче Слоан на сет. Американка провалилась, доигрался до тройного брейк-поинта и Элина с последней попытки таки взяла подачу соперницы. Правда, украинская теннисистка тут же упустила свой гейм и позволила Стивенс этим брейком поставить точку в партии.
Во втором сете брейк в исполнении Стивенс получился не настолько быстрым, но все равно именно американская теннисистка первой ушла в отрыв. Элина опять могла моментально отыгрываться, но снова не воспользовалась сразу тремя брейк-поинтами. Взять подачу Слоан украинке таки удалось, но снова, уже в следующем гейме Элина упустила собственную. Подача на матч для Стивенс прошла без особых проблем.
В финале турнира в Монреале Слоан Стивенс сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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