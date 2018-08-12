воскресенье, 12 августа 2018 г.

Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в Монреале.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая на соревнованиях в канадском Монреале 5-й номер посева, завершает выступления на турнире на полуфинальной стадии. В борьбе за выход в титульный матч Элина в двух партиях уступила 3-й ракетке турнира Слоан Стивенс из США. Свитолина провалила начало встречи, но смогла по-немногу выровнять игру к завершению первой партии. Правда, Стивенс стартовый отрыв не упустила. Во втором сете, по сути, сценарий остался тем же - Слоан рванула вперёд, Элина бросилась отыгрываться и даже преуспела в этом, но американка оформила ещё один брейк и за 1 час и 40 минут игрового времени вышла в финал турнира.


(3) Слоан Стивенс - (5) Элина Свитолина - 6:3, 6:3

Элина Свитолина вошла в матч настолько неудачно, что после парочки стартовых геймов над кортом нависла реальная угроза разгрома для украинской теннисистки. Слоан Стивенс начала встречу с выигранной под ноль подачи соперницы, а затем, уже в напряженной борьбе, оформила еще один брейк. Свитолина, в принципе, одну упущенную подачу могла ликвидировать очень быстро, но Слоан удержала собственный гейм с четырёх брейк-поинтов.

Камбек чуть было не начался уже при подаче Слоан на сет. Американка провалилась, доигрался до тройного брейк-поинта и Элина с последней попытки таки взяла подачу соперницы. Правда, украинская теннисистка тут же упустила свой гейм и позволила Стивенс этим брейком поставить точку в партии.

Во втором сете брейк в исполнении Стивенс получился не настолько быстрым, но все равно именно американская теннисистка первой ушла в отрыв. Элина опять могла моментально отыгрываться, но снова не воспользовалась сразу тремя брейк-поинтами. Взять подачу Слоан украинке таки удалось, но снова, уже в следующем гейме Элина упустила собственную. Подача на матч для Стивенс прошла без особых проблем.

В финале турнира в Монреале Слоан Стивенс сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

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о 9:24
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