Элина Свитолина выходит в четвертьфинал соревнований в Цинциннати.

(5) Элина Свитолина - (WC) Аманда Анисимова - 6:4, 6:4
Аманда Анисимова, понятное дело, не просто так пробилась в третий раунд столь крупных соревнований, как турнир в Цинциннати. За красивые глаза и перспективность выдают разве что wild card, то есть путевки в основные сетки турниров. Дальше свою состоятельность нужно доказывать на корте. Тимеа Бабош и Петра Мартич, конечно, не топовые спортсменки, но победы над ними дорогого стоят для юной Аманды. Ну а встреча со Свитолиной должна была стать для Анисимовой настоящим экзаменом на теннисную зрелость. Несмотря на результат, американка его сдала на отлично.
То ли надеясь на юношеский максимализм соперницы, то ли просто стараясь сэкономить побольше сил на четвертьфинальный матч, который может состоятся уже сегодня, Свитолина не стала форсировать события. Элина положилась, в первую очередь, на собственную подачу. Забегая наперед, отмечу, что в этом компоненте украинская теннисистка отыграла практически идеально. Но вот поспешности, необдуманных решений, излишнего риска от Анисимовой, Элина так и не дождалась.
Не хочется проводить параллели, но если смотреть на активную, зрелищную, но очень сумбурную игру Марты Костюк, и на выверенные, чёткие действия Аманды, сложно поверить, что девушки почти ровесницы. Анисимовой нужно прибавлять ещё во многих компонентах, но вот с самообладанием у этой американки уже сейчас все в полном порядке.
Элина игру, конечно же, контролировала. К этому, в принципе, статус обязывает. Но самое главное в том, что в нужный момент Свитолина качественно прибавляла и добивалась результата. Брейки в обоих партиях случались в 10 геймах - как раз вовремя, чтобы сразу оставлять за собой сет. В общем и целом - победа на классе, за которую Элину нужно хвалить. Нельзя ждать искрометной игры в тех условиях, в которых оказались спортсменки в Цинциннати. Четвертьфинал, как минимум по планам, играть уже сегодня, так что задача добиться положительного результата выполнена. А обо всем другом поговорим после матча с Кики Бертенс.
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