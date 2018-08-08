Элина Свитолина выходит в третий круг турнира в Монреале, Микаэла Бузарнеску получает ужасающую травму.

(5) Элина Свитолина - Микаэла Бузарнеску - 6:3, 6:7(5), 4:3, ret
Достаточно сложно разбирать события на корте после такого чудовищного завершения встречи. Микаэлу Бузарнеску безумно жаль. Пусть степень серьёзности травмы официально никто пока не подтвердил, но уже понятно, что румынская теннисистка не просто подвернула ногу и не отделается банальным растяжением.
Эта травма Бузарнеску оголила сразу несколько проблем, которые, казалось бы, уже должны были быть давно решены. Помните крики Маттек-Сэндз на Уимблдоне, когда американка молила о помощи после жуткого перелома, а медицинской бригады рядом просто не оказалось? Конечно помните, забыть эти крики просто невозможно. Казалось, прецедент был, так что все сразу должны были зашевелиться и обеспечить помощь спортсмену в считанные секунды. И вот снова теннисистка корчится на корте, помогать пытается даже соперница, а профессиональных медиков нет. И мы говорим не о захудалом 15-тысячнике ITF. В Монреале, якобы, проходит турнир высочайшего уровня. По очкам, призовым, но похоже не по организации.
Второй вопрос в том, что Микаэла буквально за пару минут до травмы, которая может перечеркнуть всю историю невероятного рывка этой румынской теннисистки, жаловалась на скользкое покрытие. Погода в Монреале сегодня, действительно, не лучшая, дождь вот-вот может накрыть город, а потому игровой день в целом под угрозой срыва. В Торонто вот вообще играть толком начать не могут. Может поэтому жалобы Микаэлы оставили без внимания - билеты проданы, телевизионщики явно не будут в восторге от перерывов. Значит надо играть. Какой ценой? Сегодня мы все это увидели.
Что разбирать во встрече, развязка которой случилась настолько неприятной? Победу любой теннисистки можно было бы считать подвигом - Бузарнеску горела 0:4 в стартовой партии и выиграла второй сет лишь на тай-брейке. Свитолина уступала с двумя брейками в решающей партии. А в итоге мы вынуждены говорить совсем не о теннисе. И кто виноват?
Элина Свитолина шагает в третий раунд, но как-то радоваться этому факту не получается. Впереди матч с победительницей матча Азаренко - Конта.
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