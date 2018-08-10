Элина Свитолина обыграла Йоханну Конту на пути в четвертьфинал турнира в Монреале.

Элина Свитолина становится четвертьфиналисткой соревнований в канадском Монреале, на которых она получила 5-й номер посева. В матче третьего круга Элина в двух партиях переиграла представительницу Великобритании Йоханну Конту, занимающую на данный момент 43-ю строчку мирового рейтинга. Украинской теннисистке удался единственный брейк в стартовой партии, да и во втором сете именно Свитолина повела с геймом на приёме в активе. Конта, правда, чуть было не переломила ход матча, дважды взяла подачу Элины и сама вырвалась вперёд, но Свитолина успела оформить еще 2 брейка и за 1 час и 25 минут игрового времени поставила победную точку в матче.
(5) Элина Свитолина - Йоханна Конта - 6:3, 6:4
В четвертьфинале соревнований в Монреале Элина Свитолина теперь сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
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