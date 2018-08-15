Элина Свитолина со сложнейшей победы над Светланой Кузнецовой начинает выступления в Цинциннати.

(5) Элина Свитолина - (WC) Светлана Кузнецова - 7:6(1), 4:6, 6:4
Элина Свитолина сегодня добилась действительно непростой победы над более чем достойной соперницей, которой Светлана Кузнецова, несмотря на место в конце сотни рейтинга, без сомнений, является. За это Свитолину, действительно нужно похвалить. Но, к сожалению, поругать тоже есть за что, и поводов для этого даже в разы больше.
Во-первых, матч против Кузнецовой Элина вполне могла заканчивать в двух партиях, причём чуть ли не с разгромным счётом. В каждом из сетов украинская теннисистка вела, как не с брейком, так сразу с двумя. Но удержать этот стартовый перевес не удавалось ни разу. Во-вторых, качество самой игры хромало, как говорится, на обе ноги. Желание сыграть активнее, задавить соперницу атаками, выигрывать большинство очков собственными действиями - это, конечно, похвально. Но когда стабильностью даже не пахнет, может все-таки стоит попридержать коней?
Итак, Элина начала встречу с небольших проблем с собственной подачей в виде брейк-поинта для соперницы, но первым же шансом в матче Кузнецовой воспользоваться никто не дал. Сама же Свитолина повела с брейком уже после возникновения первых возможностей на приеме. Сразу после брейка украинская теннисистка ещё и собственную подачу под ноль защищает - 4:1, ну не красота?
А дальше, как в тумане. Свитолина позволяет Кузнецовой отыграться, цепляется на приёме, но упускает сразу тройной брейк-поинт, а следом тут же дает возможность Светлане ещё один брейк оформить. Действительно провальный отрезок у Элины, во время которого просто держать мяч в игре не удавалось. В итоге, Кузнецова выходит подавать на стартовый сет и... Не справляется.
Элина собралась, уверенно взяла подачу соперницы, но тут же упустила собственную. Таким образом Кузнецова получает второй шанс ставить точку в партии и на этот раз даже добирается до сет-болла, но выдает двойную ошибку на нем. Отойти после такого, конечно, сложно, вот у россиянки и не вышло. Свитолина спасается с ещё одной подачи соперницей на сет, а потом и тай-брейк разгромно выигрывает, отдав Светлане лишь 1 розыгрыш.
Тут бы выводы из происходящего сделать, но Свитолина снова показала, что вносить верные коррективы в игру по ходу матча - не её конёк. Элина ведь опять повела с быстрым брейком, но снова не избежала провального отрезка, за который дважды упустила собственную подачу и проиграла 4 гейма подряд. Возникшее, таким образом, отставание украинская теннисистка отыграла, но в самой концовке сета Свитолина снова упускает собственную подачу. На этот раз она стоила Элине всей партии.
Вот тут, перед третьим сетом, самое время поговорить о "физике". Да, на прошлой неделе Свитолина играла куда больше Кузнецовой, но в Цинциннати Элина проводила свой стартовый матч, тогда как у Светланы за плечами победа над Штефани Фогеле на тай-брейке решающей партии. На второй подряд марафон довольно возрастной Кузнецовой сил не хватило, хотя и тут Свитолина давала сопернице предостаточно шансов.
Как традиция уже - быстрый брейк от Элины в начале решающего отрезка встречи, тяжёлый собственный гейм, спасенный с двойного брейк-поинта, а потом и второй успех на приёме. 4:1 в решающей партии с двумя брейками перевеса - должно хватить такого для победы? Хватило, но снова не без валидола. Начинаются качели, в которых Кузнецова сначала сокращает отставание, а затем Свитолина снова его восстанавливает и получает шанс подавать на матч. Россиянка спасается и даже берет собственный гейм, но со второй попытки Элина таки добивается своего и подаёт на победу.
В третьем раунде соревнований в Цинциннати Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Петрой Мартич.
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