Элина Свитолина берет реванш у Элизе Мертенс в четвертьфинале турнира в Монреале.

(5) Элина Свитолина - (14) Элизе Мертенс - 7:5, 6:3
Всё мысли о том, что Свитолина настроилась обыграть в Монреале ещё одну неудобную и, в какой-то степени, принципиальную соперницу, пришлось отбросить в самом начале встречи против Элизе Мертенс. Бельгийская теннисистка стартовала крайне уверенно, быстро вошла в матч и не успела Элина толком понять, что встреча началась, как уже уступала сразу с двумя брейками - 0:4.
Честно говоря, возобновления борьбы за стартовый сет я не ожидал, но Свитолина круто перевернула ход встречи. Элина дважды отличается на приёме, показав шикарную реализацию собственных возможностей, выигрывает 4 гейма подряд, сравнивает счет, казалось бы, в критической ситуации, и... И снова позволяет Мертенс повести с брейком. При этом бельгийская теннисистка получает возможность подавать на сет.
Но качели в стартовой партии на этом не закончились. Элина упустила собственную подачу под ноль? Не вопрос, Мертенс выходит подавать на сет и сама доигрывается до 0:40. Брейк Свитолина, правда, сделала со второй попытки, но сути это не меняет - снова Элина выпутывается из безнажежной, казалось бы, ситуации. Ну и в виде вознаграждения за такую отчаянную борьбу Свитолина и всю партию забирает - украинская теннисистка защитила собственный гейм и не дала сопернице подать на тай-брейк, реализовав первый же сет-болл на приёме.
После такого обмена упущенными подачами в стартовой партии, довольно неожиданно было наблюдать за событиями второго сета. А в нем случилось всего 2 брейк-поинта на двоих. Первый заработала в самом начале сета Элизе, но Свитолина не захотела, на этот раз, начинать партию с проигранной подачи и ликвидировала тот мяч. Второй - заработала уже сама Элина и этот брейк-поинт стал решающим - Свитолина его реализовала и тут же подала на матч.
Теперь за выход в финал турнира в Монреале Элина Свитолина поспорит с американской теннисисткой Слоан Стивенс.
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