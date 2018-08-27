Элина Свитолина провалила второй сет, но додавила Сачию Викери на старте US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, получившая на US Open - 2018 7-й номер посева, с непростой победы начала выступления в Нью-Йорке. В матче первого круга американского мейджора Элина в трех сетах переиграла местную теннисистку Сачию Викери, занимающую 78-ю строчку текущего мирового рейтинга. Свитолина, после выигранной в борьбе стартового сета, просто посыпалась во второй партии. К счастью, украинской теннисистке удалось наладить игру в решающей партии, которую Элина закончила разгромной победой. На выход во второй раунд Открытого Первенства США Элина Свитолина потратила чуть более полутора часов игрового времени.
(7) Элина Свитолина - Сачия Викери - 6:3, 1:6, 6:1
Во втором раунде US Open - 2018 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Агнешкой Радваньской и Татьяной Марией.
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