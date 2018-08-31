Элина Свитолина обыграла Цзянь Ван и вышла в четвёртый круг US Open - 2018.

(7) Элина Свитолина - Цзянь Ван - 6:4, 6:4
Конечно, можно делать трагедию из провального отрезка в исполнении Элины в середине стартовой партии встречи, когда украинская теннисистка проиграла 10 розыгрышей подряд. К счастью, Элина к тому моменту вела с брейком, а потому не отпустила соперницу в отрыв, а всего лишь позволила ей вернуться в борьбу. Можно критиковать Свитолину за валидольную концовку матча, когда украинка не смогла подать на победу. Можно вспоминать, что откровенные проблемы с подачей, похоже, не решаются, а скорее усугубляются изо дня в день, от турнира к турниру. Можно найти еще с десяток пунктов, по которым действия Элины сегодня заслуживают не самых лестных комментариев.
Но есть одна истина, о которой многие предпочитают забывать. Выиграть матч, в котором у тебя идёт игра, в котором у тебя все получается, подача летит, а мячи ложатся точно по линиям, может любой середняк. А вот добиваться побед в тот день, в тот период карьеры, когда ракетка будто не слушается, когда не получается на корте ровным счётом ничего - это удел исключительно топ-теннисистов. Встречи с такими спадами, матчи, в которых приходилось добавлять по ходу игры, заставлять себя переламывать поединок, приближают Свитолину к этому статусу в разы быстрее, нежели десяток выносов посредственных соперниц в одну калитку.
Да, будь сегодня по ту сторону сетки чуть более мастеровитая оппонентка, вернуться в первый сет Элине было бы ой как непросто. Но играла Свитолина против Цзянь Ван и именно к этой сопернице украинская спортсменка готовилась. Видимо, понимала, что запредельная концентрация в каждом розыгрыше будет лишней. Видимо принято решение экономить силы на следующие встречи. Критиковать такую задумку будем позже. Сегодня Элина добилась главного - результата, причем в двух партиях. Помните, кого не принято судить? Правильно, победителей.
Итак, Свитолина начала встречу довольно активно, повела с брейком, но в середине сета случился тот самый провал, за который Ван сначала свою подачу под ноль защитила, потом на приеме гейм без сопротивления взяла, и снова повела 30:0 в собственном. Элина серию прервала, но за ту подачу китаянки уже не поборолась. Поборолась за следующую, причём очень успешно - брейком Свитолина поставила победную точку в партии.
Второй сет начался, как зеркальное отражение первого - быстрый брейк теперь уже в исполнении Цзянь, а за ним серьезнейший провал в её же исполнении, теперь уже с 13-ю проигранными подряд розыгрышами. Элина оформила 2 брейка, вышла подавать на матч, но не сумела этого сделать. Благо, Ван заранее поверила в поражение, а потому даже не поборолась за свою следующую подачу.
Впереди у Элины Свитолиной встреча с Анастасией Севастовой, которая чуть ранее добилась волевой победы над россиянкой Екатериной Макаровой.
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