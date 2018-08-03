Давид Гоффин уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

3-й номер посева соревнований категории АТР-500 в американском Вашингтоне бельгийский теннисист Давид Гоффин не сумел пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Давид в двух партиях уступил греку Стефаносу Циципасу, посеянному на турнире под 10-м номером. Стефанос в каждом из сетов достаточно быстро вырывался вперед с геймом на приёме в активе. Гоффин ликвидировать этот перевес у соперника ни разу не сумел, хотя в стартовой партии заработал двойной брейк-поинт, а во втором сете имел брейковый мяч уже при подаче соперником на матч. На победу в противостоянии Стефанос Циципас потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(10) Стефанос Циципас - (3) Давид Гоффин - 6:3, 6:4
Теперь в 1/2 финала соревнований в Вашингтоне Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Кеи Нишикори.
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