Леся Цуренко спокойно шагнула во второй раунд турнира в Монреале.

Леся Цуренко с достаточно уверенной победы начала выступления на соревнованиях в канадском Монреале. В матче первого круга украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер, стартовавшую на турнире еще с сита квалификации. Цуренко быстро повела с брейком в самом начале поединка, но позволила сопернице отквитать упущенную подачу в середине партии. Вскоре, в напряженнейшей борьбе Леся еще раз отличилась на приёме и тут же подала на первый сет. В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, но в дальнейшем украинка полностью прибрала инициативу к своим рукам и ещё дважды взяла подачу Кэти. На победу в матче Лесе Цуренко понадобилось чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.
Леся Цуренко - (Q) Кэти Бултер - 6:4, 6:2
Во втором раунде турнира в Монреале Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Карлой Суарес-Наварро.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий