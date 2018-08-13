Леся Цуренко разгромила стартовую соперницу в Цинциннати.

Украинская теннисистка Леся Цуренко с крайне уверенной победы начинает выступления на крупных соревнованиях в американском Цинциннати. В матче первого круга Леся разгромила как раз представительницу США Даниэль Коллинз, занимающую на данный момент 35-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии поединка Цуренко отвесила сопернице полноценную баранку, да и во втором сете Леся не позволила оппонентке толком обострить борьбу. На победу в матче украинской теннисистке понадобилось чуть более часа игрового времени.
Леся Цуренко - Даниэль Коллинз - 6:0, 6:2
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Леся Цуренко сыграет с 7-й ракеткой турнира Гарбинье Мугурусой из Испании.
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