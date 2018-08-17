Леся Цуренко становится четвертьфиналисткой соревнований в Цинциннати.

Леся Цуренко - Екатерина Макарова - 7:6(5), 6:2
Леся Цуренко явно не лучшим образом начала поединок 1/8 финала турнира в Цинциннати. Вроде бы, украинская теннисистка должна была выигрывать стартовый гейм на собственной подаче, но счёт 40:0, как оказалось, ничего не означает. Леся упустила тройной гейм-болл и позволила Екатерине Макаровой быстро повести в счёте. Вроде бы, Цуренко должна была моментально отыгрываться, но два брейк-поинта украинская теннисистка снова не реализовала, а к середине партии её положение стало попросту критическим - Макарова второй раз отличилась на приёме.
Теперь казалось, что россиянка должна спокойно брать сет, но Леся включается в борьбу и дважды подряд не даёт сопернице подать на победу в партии. В тот момент, когда камбек уже фактически случился Цуренко снова проваливает собственный гейм, что даёт Екатерине третью попытку поставить точку в партии, но и ею россиянка не воспользовалась. Ну а тай-брейк, до которого докатился сет, в напряженной борьбе оставила за собой именно Леся.
Во второй партии Цуренко уже полностью вела игру. Украинская теннисистка на этот раз сама повела с двумя брейками, но в отличии от Макаровой, любые попытки отыгрыша Леся присекала моментально. Да, Екатерина одну упущенную подачу ликвидировала, а точнее сама Цуренко провалилась в собственном гейме. Но тут же Леся восстанавливает перевес с двумя геймами на приеме в активе. Следом Цуренко спокойно и с первой же попытки подаёт на победу в матче.
Дальше в четвертьфинале соревнований в Цинциннати Лесе Цуренко играть с победительницей матча между Симоной Халеп и Эшли Барти. Вроде бы, обе соперницы более чем серьёзные, но та же первая ракетка мира явно вымотана стартовым матчем на турнире против Айлы Томльянович, продолжавшимся два игровых дня. Так что, шансы у Леси будут, главное ими пользоваться. И не отпускать соперниц так далеко в самом дебюте матчей...
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