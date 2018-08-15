Леся Цуренко сенсационно обыгрывает действующую чемпионку турнира в Цинциннати Гарбинье Мугурусу.

Леся Цуренко - (7) Гарбинье Мугуруса - 2:6, 6:4, 6:4
Можно, конечно, долго расписывать почему Гарбинье Мугуруса на данный момент является далеко не настолько грозной соперницей, почему Леся Цуренко могла рассчитывать на борьбу с действующей чемпионкой соревнований. Мол, испанская теннисистка не до конца восстановилась после повреждения, а потому у неё могут быть проблемы не только с физикой, но и с игровым тонусом. Некоторые могли вспомнить, что Леся уже обыгрывала Гарбинье как раз на американском харде, правда было это еще 3 года назад в Канаде. В общем, сейчас причин для победы Цуренко можно найти достаточно, но много ли поклонников верили в украинку до начала матча, а тем более после завершения стартового сета.
Ведь его Мугуруса взяла, что называется на классе. Обе спортсменки откровенно не впечатляли стабильной игрой, обе порой с трудом защищали собственные подачи с брейк-поинтов. А потом раз - и никто толком не успел понять, что же произошло, как Мугуруса уже успела 2 брейка оформить и спокойно выиграть сет.
В начале второй партии Цуренко, наконец, воспользовалась своими шансами на приёме, оформила брейк, но тут же с треском провалила собственную подачу, отдав ее Гарбинье под ноль. Но ближе к концовке партии Мугуруса действительно стала подседать и Леся сначала еще один брейк оформила, потом чуть было точку в партии на приёме не поставила, но не реализовала двойной сет-болл. Правда через минуту украинская теннисистка успешно подала на партию.
У Мугурусы, по сути, оставался один сценарий для третьей партии - максимально быстро додавить соперницу мощью и авторитетом, а может быть и просто мощью авторитета. Как бы там ни было, план Гарбинье почти сработал. Испанская теннисистка повела с брейком, лидировала 4:1, но рано сдала.
Отбрасывать заслуги Леси тоже не будем. Во-первых, украинская теннисистка дождалась своего шанса, дотерпела до того момента, когда Гарбинье уже начала сыпаться. Во-вторых, такого желания в действиях Цуренко, лично я, не видел уже давно. Ну и самое главное, Леся сохранила силы на то, чтобы в концовке матча действительно прибавить, а не просто ждать ошибок и подарков от соперницы. Да, они тоже были, но не только на них украинская теннисистка взяла 5 геймов подряд.
Теперь в третьем раунде соревнований в Цинциннати Леся Цуренко сыграет с российской теннисисткой Екатериной Макаровой.
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