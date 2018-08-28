Леся Цуренко легко обыграла Алисон ван Эйтванк на старте US Open - 2018.

Леся Цуренко с уверенной победы начинает выступления на последнем в текущем сезоне Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Открытого Первенства США украинская теннисистка легко разобралась с представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк, занимающей 39-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов встречи именно Леся уходила в отрыв сразу с двумя геймами на приеме в активе. Если в стартовой партии ван Эйтванк сумела подтянуться и один брейк отыграть, то во втором сете Цуренко даже не подпустила оппонентку на опасное расстояние. На стартовую победу в Нью-Йорке Леся Цуренко потратила около часа с четвертью игрового времени.
Леся Цуренко - Алисон ван Эйтванк - 6:3, 6:2
Во втором раунде US Open - 2018 Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Самантой Стосур и 2-й ракеткой турнира Каролин Возняцки.
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