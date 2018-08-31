Леся Цуренко сотворила главную сенсацию дня на US Open, обыграв Каролин Возняцки уже во втором круге.

Леся Цуренко - (2) Каролин Возняцки - 6:4, 6:2
Сразу после жеребьевки эмоции от сетки Леси Цуренко на US Open были достаточно смешанными. С одной стороны играть уже во втором раунде против 2-й ракетки мира - задача не самая приятная. С другой - Каролин Возняцки в последнее время откровенно не радует собственных поклонников ни результатом, ни игрой. А значит, можно попробовать бороться. Как показал сегодняшний матч, Лесе по силам не только навязывать борьбу, но и обыгрывать столь серьезных соперниц.
Начался поединок, конечно, очень нервно. Возняцки быстро повела с брейком, но тут же упустила собственную подачу. Каролин ещё раз, воспользовавшись только пятым брейк-поинтом в гейме, отличилась на приёме, но снова Леся моментально отыгралась. Брейковые качели в матче остановила именно украинская теннисистка, которая впервые во встрече защитила собственную подачу, а следом за этим и ещё один брейк оформила. Тяжело Цуренко было выстоять в одном из геймов ближе к концу партии, когда снова пришлось отыгрывать брейк-поинты, но вот с подачей на сет украинская теннисистка справилась уверенно.
А вот вторая партия стала наверное лучшим, что мы видели в исполнении Леси Цуренко за последнее время. Дело не в искрометности игры, а в стабильности действий, четкому следовании плану на игру, уверенности в собственных силах и, конечно, конечном результате. Леся ничего не позволила сопернице на приёме, а вот сама довольно быстро повела с брейком, а еще одной выигранной подачей Возняцки украинская теннисистка поставила победную точку в матче. Сенсация? Скорее всего, да. Приятная? Несомненно!
Кстати, Леся Цуренко добилась первой в карьере победы над теннисисткой из топ-5 мирового рейтинга. В третьем раунде US Open - 2018 Леся Цуренко сыграет против чешской спортсменки Катерины Синяковой. И тут главное, чтобы здоровье не подводило, потому как некоторые вопросы к нему по ходу сегодняшнего матча были.
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