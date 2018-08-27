US Open - 2018. Расписание 1-го игрового дня. 27 августа.

US Open - 2018
1 день, 27 августа
Arthur Ashe Stadium
Стэн Вавринка - Григор Димитров - начало в 19:00
Светлана Кузнецова - Винус Уильямс
Серена Уильямс - Магда Линетт - начало в 02:00
Рафаэль Надаль - Давид Феррер
Louis Armstrong Stadium
Симона Халеп - Кайя Канепи
Энди Маррей - Джеймс Дакворт
Слоан Стивенс - Евгения Родина
Виктория Азаренко - Виктория Кузмова - начало в 02:00
Хуан Мартин Дель Потро - Дональд Янг
Grandstand
Сачия Викери - Элина Свитолина
Джон Изнер - Бредли Кляйн
Зарина Дияс - Каролина Плишкова
Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альясим - не ранее 00:00
Court 17
Джек Сок - Гвидо Андреоцци
Гарбинье Мугуруса - Шуай Чжанг
Донна Векич - Анастасия Севастова
Райан Харрисон - Кевин Андерсон
Court 5
Милош Раонич - Карлос Берлок
Онс Жабер - Эшли Барти
Сэм Куэрри - Андреас Сеппи
Мария Саккари - Асия Муххамад
Court 10
Куруми Нара - Элизе Мертенс
Миша Зверев - Тейлор Фритц
Юлия Гергес - Анна Калинская
Доминик Тим - Мирза Башич
Court 12
Паоло Лоренци - Кайл Эдмунд
Ангешка Радваньска - Татьяна Мария
Кэмерон Норри - Джордан Томпсон
Кэролайн Доулхайд - Карина Виттхефт
Court 4
Вера Лапко - Катерина Бондаренко
Хизер Уотсон - Екатерина Макарова
Душан Лайович - Дамир Джумхур
Вашек Поспишил - Лукаш Лацко
Court 6
Альберт Рамос-Винольяс - Карен Хачанов
Ребекка Петерсон - Анастасия Павлюченкова
Катинка фон Дайхманн - Ангелина Калинина
Денис Кудла - Маттео Берреттини
Court 7
Дженнифер Бреди - Ирина-Камелия Бегу
Джейсон Кублер - Роберто Баутиста-Агут
Борна Чорич - Флориан Майер
Луксика Кумкхум - Софья Кенин
Court 8
Магдалена Рыбарикова - Цзян Ван
Коллин Альтамирано - Юго Умберт
Роберто Карбальес-Баена - Митчел Крюгер
Мари Бузкова - Ана Богдан
Court 9
Каспер Рууд - Гвидо Пелья
Альяж Бедене - Николоз Басилашвили
Петра Мартич - Люси Шафаржова
Сара Соррибес-Тормо - Дарья Гаврилова
Court 11
Ваня Кинг - Наталья Вихлянцева
Фелисиано Лопез - Фернандо Вердаско
Барбора Стрыцова - Даниэлль Лао
Томми Робредо - Стефанос Циципас
Court 12
Ллойд Харрис - Жиль Симон
Камила Джиорджи - Уитни Осигу
Полона Херцог - Клер Лю
Денис Истомин - Стив Джонсон
Court 14
Джил Тайхманн - Далила Якупович
Николас Харри - Питер Гойовчик
Жереми Шарди - Андрей Рублев
Court 15
Жиль Мюллер - Лоренцо Сонего
Каролина Мухова - Даяна Ястремская
Катерина Козлова - Лара Арруабаррена
Даниил Медведев - Евгений Донской
Начало матчей на всех кортах кроме центральной арены запланировано на 18:00 по киевскому времени.
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