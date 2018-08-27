понедельник, 27 августа 2018 г.

US Open - 2018. Расписание 1-го игрового дня. 27 августа.

Уже сегодня в Нью-Йорке начнутся поединки основной сетки Открытого Первенства США по теннису - последнего в сезоне Турнира Большого Шлема. Среди топовых теннисистов, которые проведут свои стартовый встречи именно в понедельник, хочется отметить Викторию Азаренко, Каролину Плишкову, сестер Уильямс, Симону Халеп, Хуана Мартина Дель Потро, Энди Маррея, Рафаэля Надаля, ну и конечно, обоих участников центрального матча дня - Стэн Вавринка - Григор Димитров. Сегодня же на US Open - 2018 стартуют и сразу 5 представительниц Украины в женском одиночном разряде.


US Open - 2018
1 день, 27 августа

 Arthur Ashe Stadium

Стэн Вавринка - Григор Димитров - начало в 19:00
Светлана Кузнецова - Винус Уильямс
Серена Уильямс - Магда Линетт - начало в 02:00
Рафаэль Надаль - Давид Феррер

Louis Armstrong Stadium

Симона Халеп - Кайя Канепи
Энди Маррей - Джеймс Дакворт
Слоан Стивенс - Евгения Родина
Виктория Азаренко - Виктория Кузмова - начало в 02:00
Хуан Мартин Дель Потро - Дональд Янг

Grandstand

 Сачия Викери - Элина Свитолина 
Джон Изнер - Бредли Кляйн
Зарина Дияс - Каролина Плишкова
Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альясим - не ранее 00:00

Court 17

Джек Сок - Гвидо Андреоцци
Гарбинье Мугуруса - Шуай Чжанг
Донна Векич - Анастасия Севастова
Райан Харрисон - Кевин Андерсон

Court 5

Милош Раонич - Карлос Берлок
Онс Жабер - Эшли Барти
Сэм Куэрри - Андреас Сеппи
Мария Саккари - Асия Муххамад

Court 10

Куруми Нара - Элизе Мертенс
Миша Зверев - Тейлор Фритц
Юлия Гергес - Анна Калинская
Доминик Тим - Мирза Башич

Court 12

Паоло Лоренци - Кайл Эдмунд
Ангешка Радваньска - Татьяна Мария
Кэмерон Норри - Джордан Томпсон
Кэролайн Доулхайд - Карина Виттхефт

Court 4

 Вера Лапко - Катерина Бондаренко
Хизер Уотсон - Екатерина Макарова
Душан Лайович - Дамир Джумхур
Вашек Поспишил - Лукаш Лацко

Court 6

Альберт Рамос-Винольяс - Карен Хачанов
Ребекка Петерсон - Анастасия Павлюченкова
Катинка фон Дайхманн - Ангелина Калинина
Денис Кудла - Маттео Берреттини

Court 7

Дженнифер Бреди - Ирина-Камелия Бегу
Джейсон Кублер - Роберто Баутиста-Агут
Борна Чорич - Флориан Майер
Луксика Кумкхум - Софья Кенин

Court 8

Магдалена Рыбарикова - Цзян Ван
Коллин Альтамирано - Юго Умберт
Роберто Карбальес-Баена - Митчел Крюгер
Мари Бузкова - Ана Богдан

Court 9

Каспер Рууд - Гвидо Пелья
Альяж Бедене - Николоз Басилашвили
Петра Мартич - Люси Шафаржова
Сара Соррибес-Тормо - Дарья Гаврилова

Court 11

Ваня Кинг - Наталья Вихлянцева
Фелисиано Лопез - Фернандо Вердаско
Барбора Стрыцова - Даниэлль Лао
Томми Робредо - Стефанос Циципас

Court 12

Ллойд Харрис - Жиль Симон
Камила Джиорджи - Уитни Осигу
Полона Херцог - Клер Лю
Денис Истомин - Стив Джонсон

Court 14

Джил Тайхманн - Далила Якупович
Николас Харри - Питер Гойовчик
Жереми Шарди - Андрей Рублев

Court 15

Жиль Мюллер - Лоренцо Сонего
Каролина Мухова - Даяна Ястремская
Катерина Козлова - Лара Арруабаррена 
Даниил Медведев - Евгений Донской

Начало матчей на всех кортах кроме центральной арены запланировано на 18:00 по киевскому времени.


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о 12:13
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