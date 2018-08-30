US Open - 2018. Расписание 4-го игрового дня. 30 августа.

US Open - 2018
4 день, 30 августа
Arthur Ashe Stadium
Йоханна Ларссон - Анжелик Кербер - начало в 19:00
Бенуа Пэр - Роджер Федерер
Новак Джокович - Теннис Сандгрен - начало в 02:00
Мария Шарапова - Сорана Кырстя
Louis Armstrong Stadium
Петра Квитова - Яфань Ван
Николя Маю - Александр Зверев
Мэдисон Киз - Бернарда Пера
Гаэль Монфис - Кеи Нишикори - начало в 02:00
Леся Цуренко - Каролин Возняцки
Grandstand
Александра Саснович - Дарья Касаткина
Каролин Гарсия - Моника Пюиг
Люка Пуйе - Маркос Багдатис
Марин Чилич - Херберт Хуркач - не ранее 00:00
Court 17
Наоми Осака - Юлия Глушко
Ник Киргиос - Пьер-Юг Эрбер
Эжени Бушар - Маркета Вондроушова
Алекс де Минаур - Френсис Тиафо
Court 5
Фабио Фоньини - Джон Миллман
Тейлор Таунсенд - Елена Остапенко
Кристина Младенович - Карла Суарес-Наварро
Ласло Джере - Ришар Гаске
Court 10
Михаил Кукушкин - Хен Чон
Кики Бертенс - Франческа ди Лоренцо
Робин Хаазе - Давид Гоффин
Катерина Синякова - Айла Томльянович
Court 13
Вера Звонарева - Арина Сабаленко
Диего Шварцман - Хауме Мунар
Александра Крунич - Кирстен Флипкенс
Court 6
Тейлор Таунсенд/Дональд Янг - Надя Киченок/Уэсли Коолхоф - 5-й запуск
Court 7
Ольга Савчук/Элина Свитолина - Виктория Кузмова/Магдалена Рыбарикова - 2-й запуск
Жоао Соуза - Пабло Карреньо-Буста
Court 11
Доминика Цибулкова - Су-Вей Хсие
Жюльен Беннето - Ян-Леннар Штруфф
Court 12
Мэтью Эбден - Филипп Кольшрайбер - 2-й запуск
Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00 по киевскому времени.
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