четверг, 30 августа 2018 г.

US Open - 2018. Расписание 4-го игрового дня. 30 августа.

В четвертый игровой день US Open - 2018 продолжатся матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также поединки стартового круга в парах. Среди прочих поединков четверга стоит выделить противостояние Леси Цуренко против 2-й ракетки мира датчанки Каролин Возняцки. Из других топовых теннисистов сегодня свои встречи проведут Новак Джокович, Александр Зверев, Роджер Федерер, Мария Шарапова, Петра Квитова, Анжелик Кербер и многие другие.


US Open - 2018
4 день, 30 августа

Arthur Ashe Stadium

Йоханна Ларссон - Анжелик Кербер - начало в 19:00
Бенуа Пэр - Роджер Федерер 
Новак Джокович - Теннис Сандгрен - начало в 02:00
Мария Шарапова - Сорана Кырстя

 Louis Armstrong Stadium

 Петра Квитова - Яфань Ван
Николя Маю - Александр Зверев
Мэдисон Киз - Бернарда Пера
Гаэль Монфис - Кеи Нишикори - начало в 02:00
Леся Цуренко - Каролин Возняцки

Grandstand

Александра Саснович - Дарья Касаткина
Каролин Гарсия - Моника Пюиг
Люка Пуйе - Маркос Багдатис
Марин Чилич - Херберт Хуркач - не ранее 00:00

Court 17

Наоми Осака - Юлия Глушко
Ник Киргиос - Пьер-Юг Эрбер
Эжени Бушар - Маркета Вондроушова
Алекс де Минаур - Френсис Тиафо

Court 5

Фабио Фоньини - Джон Миллман
Тейлор Таунсенд - Елена Остапенко
Кристина Младенович - Карла Суарес-Наварро
Ласло Джере - Ришар Гаске

Court 10

Михаил Кукушкин - Хен Чон
Кики Бертенс - Франческа ди Лоренцо
Робин Хаазе - Давид Гоффин
Катерина Синякова - Айла Томльянович

Court 13

Вера Звонарева - Арина Сабаленко
Диего Шварцман - Хауме Мунар
Александра Крунич - Кирстен Флипкенс

Court 6

Тейлор Таунсенд/Дональд Янг - Надя Киченок/Уэсли Коолхоф - 5-й запуск

Court 7

Ольга Савчук/Элина Свитолина - Виктория Кузмова/Магдалена Рыбарикова - 2-й запуск
Жоао Соуза - Пабло Карреньо-Буста

Court 11

Доминика Цибулкова - Су-Вей Хсие
Жюльен Беннето - Ян-Леннар Штруфф

Court 12

Мэтью Эбден - Филипп Кольшрайбер - 2-й запуск

Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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о 11:44
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