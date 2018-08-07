Винус Уильямс разобралась со стартовой соперницей в Монреале.

Винус Уильямс, получившая на соревнованиях в Монреале 13-й номер посева, уверенно преодолела первый раунд турнира. На старте соревнований американская теннисистка в двух партиях переиграла свою соотечественницу Каролин Долхайд, занимающую 124-ю позицию в текущем мировом рейтинге. В стартовой партии Уильямс-старшая ещё позволяла сопернице бороться на равных. Каролин даже с брейком вела, но в итоге сет упал в копилку Винус. А вот во втором отрезке встречи перевес 13-й ракетки турнира был более чем очевидным. На выход во второй раунд соревнований в Монреале Винус Уильямс потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.
(13) Винус Уильямс - Каролин Долхайд - 7:5, 6:1
Следующей соперницей Винус Уильямс в Канаде станет победительница румынского дерби между Моникой Никулеску и Сораной Кырстей.
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