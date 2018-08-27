Стэн Вавринка в трех сетах обыграл Григора Димитрова в первом раунде US Open.

Стэн Вавринка - (8) Григор Димитров - 6:3, 6:2, 7:5
Очевидно, что Григор Димитров давненько не показывает того тенниса, который позволял ему наводить настоящий шорох в топ-10 мирового рейтинга. Из десятки даже ранний вылет на US Open Григора пока не выбивает, но предпосылки к этому, естественно, прослеживаются. Вавринка постепенно на свой уровень возвращается и даже выдаёт не просто отдельные качественные матчи, а целые турниры. Но в плане физики и стабильности Стэну еще точно есть над чем работать.
Несмотря на все эти "но", именно матча Вавринка - Димитров ждали все. Центральнее поединка первого круга Открытого Первенства США просто не найти. И Стэн все ожидания, по сути, оправдал. А вот Григор... А вот Димитров на втором подряд Турнире Большого Шлема вылетает от швейцарца на самом старте. Интересная тенденция.
В начале встречи, кстати, именно Димитров зацепился на приёме и добрался до брейк-поинта, но упускать стартовый гейм на подаче в планы швейцарца явно не входило. Вавринка отыгрался и больше в стартовой партии себе подобных вольностей на подаче не позволял. А в концовке сета Стэн грамотно воспользовался нервами и срывами от Димитрова, оформил брейк и тут же подал на партию.
Второй сет превратился для Григора в сущий кошмар. Два проигранных гейма на собственной подаче, парочка сет-боллов у соперника на ней же. Димитров тот гейм спас и даже добрался до брейк-поинта при подаче Вавринкой на партию, но Стэн опять не дал болгарскому спортсмену воспользоваться возможностью на приёме.
В третьей партии Вавринка уже заметно подсел в плане движения, но в целом, такого чтобы ноги не слушались Стэна, просто не случалось. Подача, правда, сбоила серьезнее. Сначала швейцарец отыгрался с тройного брейк-поинта. Затем ещё один брейковый мяч Вавринка отыграл в середине партии. Казалось, что Димитров ни одним их своих шансов не воспользуется, но в концовке сета Григор таки оформил первый в матче брейк.
8-й номер посева вышел подавать на сет, но тут Стэн собрал все оставшиеся силы и совершил финишный рывок. 2 брейка и чёткая подача на победу - Вавринка просто лихо перевернул матч, который катился к четвертой партии.
Теперь во втором раунде Открытого Первенства США Стэн Вавринка сыграет с французом Юго Умбером.
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