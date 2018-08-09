Стэн Вавринка добился второй подряд волевой победы в Торонто.

Стэн Вавринка становится участником третьего круга соревнований категории Мастерс в канадском Торонто. В матче второго раунда швейцарский теннисист в напряженнейшей борьбе обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича, занимающего 51-ю строчку мирового рейтинга. Вавринка, как и в первом раунде против Ника Киргиоса, провалил стартовый сет - 1:6. Но в двух последующих партиях Стэн отпраздновал победу на тай-брейках. В решающей партии швейцарский теннисист на тае отыграл 4 матч-болла у соперника. На победу в матче Стэну Вавринке понадобилось более 2 часов и 45 минут игрового времени.
(WC) Стэн Вавринка - Мартон Фучович - 1:6, 7:6(2), 7:6(10)
В третьем раунде Мастерса в Торонто Стэн Вавринка сыграет с лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем.
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