четверг, 16 августа 2018 г.

Стэн Вавринка обыгрывает Кеи Нишикори в Цинциннати.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка довольно уверенно выходит в третий раунд соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати, в основную сетку которых он попал благодаря wild card от организаторов. В матче второго круга Стэн в двух партиях переиграл японца Кеи Нишикори, занимающего на данный момент 23-ю строчку мирового рейтинга. На победу в поединке Вавринка потратил ровно полтора часа игрового времени.


(WC) Стэн Вавринка - Кеи Нишикори - 6:4, 6:4

 Именно Вавринка первым в отчетном матче упустил собственную подачу и позволил сопернику уйти в отрыв. Собственно, до счета 1:4 у Стэна никаких шансов на спасение стартовой партии и не просматривалось, но вдруг швейцарский теннисист выдал такой игровой отрезок, который просто смел Нишикори с корта.

Сначала Стэн умудрился с уже упомянутого счета 1:4 выиграть сразу 5 геймов подряд, дважды отличившись на приеме, и оставить за собой всю стартовую партию. Затем, в дебюте второго сета Вавринка снова оформил брейк и закрепил успех собственной подачей, доведя, таким образом удачную серию до 7 выигранных геймов.

Нишикори, вроде бы, игру выровнял, но шансов на обратный брейк у японского теннисиситка попросту не было. А вот Вавринка закрепить успех вполне мог. В середине сета Стэн не воспользовался двумя брейк-поинтами, потом позволил Нишикори отыграть в своем гейме парочку матч-боллов. Правда, когда дело дошло до подачи на матч Вавринка перестал быть таким расточительным и выиграл этот гейм под ноль.

В третьем раунде Мастерса в Цинциннати Стэн Вавринка сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

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о 7:32
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