Стэн Вавринка обыгрывает Кеи Нишикори в Цинциннати.

(WC) Стэн Вавринка - Кеи Нишикори - 6:4, 6:4
Именно Вавринка первым в отчетном матче упустил собственную подачу и позволил сопернику уйти в отрыв. Собственно, до счета 1:4 у Стэна никаких шансов на спасение стартовой партии и не просматривалось, но вдруг швейцарский теннисист выдал такой игровой отрезок, который просто смел Нишикори с корта.
Сначала Стэн умудрился с уже упомянутого счета 1:4 выиграть сразу 5 геймов подряд, дважды отличившись на приеме, и оставить за собой всю стартовую партию. Затем, в дебюте второго сета Вавринка снова оформил брейк и закрепил успех собственной подачей, доведя, таким образом удачную серию до 7 выигранных геймов.
Нишикори, вроде бы, игру выровнял, но шансов на обратный брейк у японского теннисиситка попросту не было. А вот Вавринка закрепить успех вполне мог. В середине сета Стэн не воспользовался двумя брейк-поинтами, потом позволил Нишикори отыграть в своем гейме парочку матч-боллов. Правда, когда дело дошло до подачи на матч Вавринка перестал быть таким расточительным и выиграл этот гейм под ноль.
В третьем раунде Мастерса в Цинциннати Стэн Вавринка сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
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