Стэн Вавринка стартовал в Цинциннати с победы над Диего Шварцманом.

Стэн Вавринка, стартовавший в основной сетке соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати сразу с основной сетки благодаря wild card от организаторов, выходит во второй раунд турнира. В стартовом матче Стэн в трех партиях переиграл 12-ю ракетку соревнований Диего Шварцмана из Аргентины. Вавринка уверенно взял стартовый сет, но немного сбавил обороты во второй партии. Шварцман сумел оставить её за собой благодаря позднему брейку. Но вот концовку матча Стэн провел в разы лучше соперника. Вавринка дважды отличился на приёме и чуть менее чем за 2 часа игрового времени оформил стартовую победу в Цинциннати.
(WC) Стэн Вавринка - (12) Диего Шварцман - 6:2, 4:6, 6:3
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Стэн Вавринка сыграет с японским теннисистом Кеи Нишикори.
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