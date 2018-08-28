вторник, 28 августа 2018 г.

Каролин Возняцки уверенно прошла Саманту Стосур на старте US Open - 2018.

2-я ракетка US Open - 2018 датчанка Каролин Возняцки, которая после раннего вылета румынки Симоны Халеп фактически возглавляет посев Открытого Первенства США по теннису, уверенно преодолела стартовый раунд мейджора. В нем Каролин в двух партиях разобралась с австралийской спортсменкой Самантой Стосур, занимающей на данный момент 64-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии соперницы обменялись брейками, но в концовке этого отрезка матча Возняцки ещё дважды отличилась на приеме. Во втором сете Каролин обошлась без проигранных подач, а сама сумела выдать ударный отрезок из двух подряд брейков. На победу в матче Каролин Возняцки потратила 1 час и 25 минут игрового времени.


(2) Каролин Возняцки - Саманта Стосур - 6:3, 6:2

 Во втором раунде US Open - 2018 Каролин Возняцки сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, которая на старте мейджора переиграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк.

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о 21:28
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