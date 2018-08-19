Даяна Ястремская обыгрывает Белинду Бенчич в финале квалификации соревнований в Нью-Хейвене.

Даяна Ястремская - (5) Белинда Бенчич - 7:6(5), 7:6(3)
Белинда Беечич очень неплохо начала поединок, попытавшись с ходу задавить соперницу авторитетом. Швейцарская теннисистка повела с брейком уже после стартового гейма, чуть было не закрепила успех при следующей подаче Даяны, но украинская теннисистка спаслась с трех брейк-поинтов. В середине партии Ястремская уже выровняла игру и даже могла сравнять счёт, но теперь уже она не воспользовалась тремя брейковыми мячами.
Казалось, что Бенчич так и удержит этот перевес до победного конца стартового сета. Белинда даже вышла подавать на победу в нем и заработала двойной сет-болл, но слишком рано остановилась. Даяна отыгралась, заработала брейк-поинт, впервые в матче взяла подачу соперницы, перевела партию на тай-брейк и уже на нем оформила победу в сете.
События во второй партии развивались уже совсем по другому сценарию. Теперь впереди была Ястремская, которая дважды вырывалась вперёд с брейком и даже выходила подавать на матч, но каждый раз упускала перевес. Зато тай-брейки в Нью-Хейвене становятся коньком Даяны. На этот раз в 13-м гейме партии она почти разгромила Бенчич.
Соперница Даяны Ястремской по стартовому раунду соревнований в Нью-Хейвене определится чуть позже.
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