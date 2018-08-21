Даяна Ястремская разгромила Даниэль Роуз Коллинз на старте основной сетки в Нью-Хейвене.

(Q) Даяна Ястремская - Даниэль Роуз Коллинз - 6:0, 6:3
Опасений по поводу стартового матча Даяны Ястремской в основной сетке соревнований в Нью-Хейвене было предостаточно. Очень много факторов говорило о том, что украинской теннисистке придётся ой как не сладко. Во-первых, серия побед в квалификации, причём над очень серьёзными соперницами, конечно окрыляет, но при этом и солидно выматывает. Даяна уже провела на турнире сразу 3 матча, 2 последних проходили в напряженнейшей борьбе, было сыграно сразу 4 тай-брейка подряд и все Ястремская выиграла. Украинка сохраняла концентрацию на высочайшем уровне, но привычки играть такое количество встреч подряд у неё попросту нет, поэтому Даяна вполне могла посыпаться.
Во-вторых, играть на центральном корте турнира, да ещё и против местной теннисистки, которую будет поддерживать весь стадион - то ещё удовольствие. Но этот фактор, как показалось, только подстегнул Ястремскую. Ну и самое главное - уровень соперницы. Коллинз, конечно, еще не заработала статус крепкого середняка, но ее позиция в мировом рейтинге говорит сама за себя. 36-я строчка - это, фактически, посев Турниров Большого Шлема, а с такими оппонентками украинская спортсменка встречалась не так уж и часто.
За то, что Даяна вышла на матч с феноменальным настроем, ее можно только похвалить. Но и Коллинз заслужила пару лестных отзывов - американка настолько вальяжно начала матч, что Ястремская не просто смогла отбросить волнение, найти свою игру и забыть о давлении трибун. Даяна получила возможность полностью захватить инициативу и действовать полностью раскрепощенно, без какого-ли противодействия соперницы.
И вот на такую Даяну было просто любо-дорого смотреть. Мячи украинка укладывала точно под линии, ритм Ястремская показывала просто шикарный, Коллинз приходилось буквально пахать вдоль фона, но никаких дивидендов это американской теннисистке не приносило. Даниэль Роуз вяловато пыталась настроить контригру, но все эти попытки пресекались Даяной еще в зародыше.
В общем, баранка в стартовой партии получилась более чем заслуженной. Ястремская спокойно держала собственные подачи, а на приёме украинка наладила очень хорошую борьбу. Но начало второй партии показало, что Коллинз потихоньку приходит в себя. Американка взяла первый гейм в матче, причём сделала это Даниэль на приеме. Момент был очень важен для Ястремской - отпускать соперницу в отрыв было крайне опасно и украинская теннистстка справилась с задачей. Обратный брейк Даяна соорудила моментально.
В дальнейшем Ястремская четко отрабатывала подачи и серьёзно боролась на приёме. Коллинз приходилось раз за разом отыгрывать брейк-поинты и в один момент американка не справилась. Ястремская вовремя отличилась на приёме и получила возможность подавать на матч. Было сложно, пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта, но украинская теннисистка справилась.
Теперь во втором раунде турнира в Нью-Хейвене Даяна Ястремская сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гергес. Это совсем новый уровень соперниц для Ястремской. Но потому Даяна может сыграть без особого давления на себя. Проигрыш не станет трагедией, так что можно забывать про все и стараться показать свою лучшую игру. И если Даяна ее нащупает, сложно будет даже представительнице топ-10 мирового рейтинга.
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