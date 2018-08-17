Даяна Ястремская с непростой победы стартует в квалификации турнира в Нью-Хейвене.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала борьбу за выход в основную сетку соревнований WTA в американском Нью-Хейвене. На старте предварительной стадии турнира Даяна в трех партиях переиграла местную теннисистку Бернарду Перу, занимающую 98-ю строчку текущего мирового рейтинга. Благодаря единственному брейку Ястремская оставила за собой стартовый сет, но провалила вторую партию и даже уступала с брейком по ходу решающего отрезка матча. Но украинской теннисистке удалось не только отыграться, но и ещё одним успешным геймом на приёме поставить победную точку в матче. На выход во второй раунд квалификации турнира в Нью-Хейвене Даяна Ястремская потратила чуть более 2-х часов игрового времени.
Даяна Ястремская - Бернарда Пера - 6:3, 1:6, 6:4
Следующей соперницей Даяны Ястремской станет польская теннисистка Магда Линетт.
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