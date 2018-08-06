Александр Зверев легко обыгрывает Алекса де Минаура в финале турнира в Вашингтоне.

Александр Зверев становится победителем соревнований категории АТР-500 в Вашингтоне, на которых он являлся лидером посева. В финальном поединке немецкий теннисист уверенно разобрался с представителем Австралии Алексом де Минауром, занимающим 72-ю строчку текущего мирового рейтинга. В самом начале поединка Зверев повел сразу с двумя брейками, чего ему хватило для комфортной победы в стартовой партии. Во втором сете Александр тоже быстро отличился на приёме и спокойно довел матч до победы. На то, чтобы оформить титул в Вашингтоне Александру Звереву понадобился час с четвертью игрового времени.
(1) Александр Зверев - Алекс де Минаур - 6:2, 6:4
Для Александра Зверева титул в Вашингтоне становится уже 9-м в карьере.
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