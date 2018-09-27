Вера Лапко не сумела выйти в полуфинал турнира в Ташкенте.

2-я ракетка соревнований категории WTA International в Ташкенте белорусская теннисистка Вера Лапко не сумела выйти в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Вера в двух партиях уступила представительнице Германии Моне Бартель, занимающей на данный момент 94-ю строчку мирового рейтинга. Примечательно, что в каждом из сетов встречи именно Лапко вырывалась вперед с брейком, но затем дважды упускала собственную подачу. На победу в матче Бартель понадобилось чуть менее 1 часа и 35 минут игрового времени.
Мона Бартель - (2) Вера Лапко - 6:3, 7:5
Теперь за выход в финал соревнований в Ташкенте Мона Бартель поспорит с победительницей матча между Маргаритой Гаспарян и Фанни Столар.
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