Эшли Барти переиграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале турнира в Ухане.

(16) Эшли Барти - Анастасия Павлюченкова - 6:2, 5:7, 6:4
После стартовой партии было сложно представить за счет чего Павлюченкова вообще может навязать борьбу своей сопернице. Барти немного помучилась в начале сета - австралийской теннисистке даже пришлось спасать собственную подачу с двух брейк-поинтов - но с середины партии именно Эшли полностью захватила инициативу на корте. Со счета 2:2 за Барти осталось 4 гейма подряд и, таким образом, с двумя брейками в активе, 16-я ракетка соревнований уверенно взяла стартовый сет.
Но во второй партии Павлюченкова смогла вернуться в борьбу. Россиянке удалось в середине сета воспользоваться откровенным спадом на подаче соперницы и вырваться вперед с брейком. Барти, правда, довольно быстро отыгралась, но в концовке сета австралийская теннисистка снова упустила собственный гейм. Павлюченковой оставалось лишь подать на победу в партии, с чем Анастасия успешно справилась.
Примечательно, что в решающей партии россиянка тоже первой вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. Но Барти моментально ликвидировала упущенную подачу, а потом и еще раз оформила брейк. Им Эшли и поставила победную точку во всем противостоянии.
В полуфинале соревнований в Ухане Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Доминикой Цибулковой и Ариной Сабаленко. Напомним, что в прошлом году на этом турнире в Китае Эшли Барти остановилась в финале, уступив в титульном поединке француженке Каролин Гарсия.
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