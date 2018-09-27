четверг, 27 сентября 2018 г.

Эшли Барти переиграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале турнира в Ухане.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая стартовала на соревнованиях в китайском Ухане в ранге 16-й ракетки турнира, пробивается в полуфинал. На стадии 1/4 финала турнира категории WTA Premier 5 Эшли в напряженнейшем трехсетовом противостоянии переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову, занимающую на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Барти понадобилось чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


(16) Эшли Барти - Анастасия Павлюченкова - 6:2, 5:7, 6:4

После стартовой партии было сложно представить за счет чего Павлюченкова вообще может навязать борьбу своей сопернице. Барти немного помучилась в начале сета - австралийской теннисистке даже пришлось спасать собственную подачу с двух брейк-поинтов - но с середины партии именно Эшли полностью захватила инициативу на корте. Со счета 2:2 за Барти осталось 4 гейма подряд и, таким образом, с двумя брейками в активе, 16-я ракетка соревнований уверенно взяла стартовый сет.

Но во второй партии Павлюченкова смогла вернуться в борьбу. Россиянке удалось в середине сета воспользоваться откровенным спадом на подаче соперницы и вырваться вперед с брейком. Барти, правда, довольно быстро отыгралась, но в концовке сета австралийская теннисистка снова упустила собственный гейм. Павлюченковой оставалось лишь подать на победу в партии, с чем Анастасия успешно справилась.

Примечательно, что в решающей партии россиянка тоже первой вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. Но Барти моментально ликвидировала упущенную подачу, а потом и еще раз оформила брейк. Им Эшли и поставила победную точку во всем противостоянии.

В полуфинале соревнований в Ухане Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Доминикой Цибулковой и Ариной Сабаленко. Напомним, что в прошлом году на этом турнире в Китае Эшли Барти остановилась в финале, уступив в титульном поединке француженке Каролин Гарсия.

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о 11:55
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