Кубок Дэвиса. Доминик Тим разгромил Джордана Томпсона в первой встрече матча плей-офф.

Доминик Тим приносит сборной Австрии первую победу в поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Австралии. 8-й номер мирового рейтинга в трех партиях легко переиграл 111-ю ракетку мира Джордана Томпсона, отдав тому всего 4 гейма за весь матч. Относительно равная борьба в матче велась лишь во втором сете, в двух других Доминик буквально уничтожил соперника, а в третьей партии и вовсе отвесил ему полноценную баранку. На победу в матче Доминик Тим потратил всего 1 час и 35 минут игрового времени.
Доминик Тим - Джордан Томпсон - 6:1, 6:3, 6:0
Во втором поединке матча плей-офф между сборными Австрии и Австралии сыграют Деннис Новак и Алекс де Минаур.
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