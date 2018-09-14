Марин Чилич увеличивает отрыв сборной Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса.

Сборная Хорватии заканчивает первый игровой день полуфинального противостояни Кубка Дэвиса против команды США в статусе явного фаворита. Вторую победу хозяевам корта принес лидер сборной - Марин Чилич, занимающий на данный момент 6-й номер мужского одиночного рейтинга, в трех партиях переиграл Френсиса Тиафо, являющегося 40-й ракеткой мира. В двух стартовых сетах перевес Марина был более чем очевидным, но вот к третьей партии Тиафо удалось немного выровнять ситуацию в матче. Френсис даже дотянул до тай-брейка, но в итоге уступил на нем. На победу в противостоянии Марин Чилич потратил чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
Марин Чилич - Френсис Тиафо - 6:1, 6:3, 7:6(5)
Напомним, стартовую победу для сборной Хорватии сумел добыть Борна Чорич, который также в трех партиях переиграл лидера текущей команды США Стива Джонсона
. Таким образом сборная Хорватии может оформить выход в финал Кубка Дэвиса уже после завтрашнего парного матча. В нем сыграют Иван Додиг/Мате Павич - Майк Брайан/Райан Харрисон.
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