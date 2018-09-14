Кубок Дэвиса. Борна Чорич побеждает Стива Джонсона в первом матче полуфинала Хорватия - США.

Борна Чорич выводит сборную Хорватии вперед в полуфинальном матче Кубка Дэвиса против команды США. В первом одиночном поединке встречи Борна в трех партиях переиграл 30-го номера мирового рейтинга Стива Джонсона. В каждом из сетов Чоричу удавалось отличиться на приеме, правда во втором сете Джонсон смог отыграть отставание. Правда, на тай-брейке хорватский теннисист все-таки отпраздновал победу в сете. В двух остальных партиях минимальный перевес Борны становился ключевым. На победу в противостоянии Борна Чорич потратил чуть менее 2 часов и 24 минут игрового времени.
Борна Чорич - Стив Джонсон - 6:4, 7:6(4), 6:3
Во втором матче встречи между сборными Хорватии и США сыграют Марин Чилич и Френсис Тиафо.
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