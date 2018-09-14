Бенуа Пэр дебютировал в Кубке Дэвиса разгромной победой над Пабло Карреньо-Бустой.

Сборная Франции выходит вперед в полуфинале Кубка Дэвиса против команды Испании. В первом одиночном поединке противостояния дебютант главного командного турнира в теннисе Бенуа Пэр в трех партиях обыграл Пабло Карреньо-Бусту, занимающего на данный момент 21-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Пэр уступал 3:5, но переломил ход сета. Оставив его за собой со счетом 7:5 Бенуа попросту уничтожил соперника в двух оставшихся партиях, отдав за них испанцу всего 1 гейм. На победу в противостоянии Бенуа Пэр потратил чуть менее 1 часа и 55 минут игрового времени.
Бэнуа Пэр - Пабло Карреньо-Буста - 7:5, 6:1, 6:0
Во втором одиночном матче полуфинала Кубка Дэвиса между сборными Франции и Испании сыграют Люка Пуйе и Роберто Баутиста-Агут.
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