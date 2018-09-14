Кубок Дэвиса. Таро Даниэль выводит сборную Японии вперед в противостонии с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Японии повела в поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Боснии и Герцеговины. В стартовом одиночном противостоянии победу в трех партиях хозяевам корта принес Таро Даниэль, занимающий на данный момент 72-ю строчку мирового рейтинга. На то, чтобы одолеть 240-ю ракетку мира Томислава Бркича японскому теннисисту понадобилось чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.
Таро Даниэль - Томислав Бркич - 6:4, 6:2, 7:6(3)
Во втором одиночном матче пятничного игрового дня сыграют Йошихито Нишиока и Мирза Башич.
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