пятница, 14 сентября 2018 г.

Кубок Дэвиса. Таро Даниэль выводит сборную Японии вперед в противостонии с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Японии повела в поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Боснии и Герцеговины. В стартовом одиночном противостоянии победу в трех партиях хозяевам корта принес Таро Даниэль, занимающий на данный момент 72-ю строчку мирового рейтинга. На то, чтобы одолеть 240-ю ракетку мира Томислава Бркича японскому теннисисту понадобилось чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.


Таро Даниэль - Томислав Бркич - 6:4, 6:2, 7:6(3)

Во втором одиночном матче пятничного игрового дня сыграют Йошихито Нишиока и Мирза Башич.

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о 11:52
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