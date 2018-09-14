Кубок Дэвиса. Япония уверенно лидирует в матче против Боснии и Герцеговины.

Йошихито Нишиока приносит сборной Японии второе очко в домашнем противостоянии плей-офф Мировой Группы Кубка Дэвиса против команды Боснии и Герцеговины. В трех партиях Йошихито переиграл 79-го номера мирового рейтинга Мирзу Башича. В двух стартовых сетах Нишиоке хватило по брейку для того, чтобы отпраздновать победу. В третьей партии японец снова повел с геймом на приеме в активе, позволил Башичу отыграться, но до конца матча еще дважды взял подачу соперника. На победу в матче Йошихито Нишиока потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Йошихито Нишиока - Мирза Башич - 6:4, 6:3, 6:3
Напомним, стартовую победу сборной Японии принес Таро Даниэль, который также в трех партиях переиграл Томислава Бркича
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Таким образом сборная Японии может оформить победу в матче уже после парного противостояния. В субботу в нем сыграют Бен Маклахклан/Ясутака Учияма - Мирза Башич/Томислав Бркич.
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