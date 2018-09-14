Кубок Дэвиса. Илья Марченко в борьбе уступил Жоао Соузе в первом поеднике матча против сборной Португалии.

Сборная Украины неудачно начала поединок плей-офф Первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Португалии. В первом матче домашней встречи Илья Марченко в трех партиях уступил лидеру гостевой сборной Жоао Соузе, занимающему 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко отпраздновал победу в стартовой партии, но затем Соуза перехватил инициативу и взял две последующие партии. На победу в матче Жоао понадобилось чуть менее 2 часов 20 минут игрового времени.
Илья Марченко - Жоао Соуза - 6:4, 2:6, 3:6
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня встречи между сборными Украины и Португалии сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий