Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский сравнивает счет в матче Украина - Португалия.

Нынешний лидер сборной Украины Сергей Стаховский выигрывает второй одиночный матч поединка плей-офф Первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Португалии. В двух партиях Сергей переиграл Педро Соузу, занимающего на данный момент 144-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов Стаховский лидировал сразу с двумя брейками. В стартовой партии Соуза сумел сократить отставание до минимума, ну а во втором сете украинец спокойно воплотил перевес в победу. На выигрыш матча Сергей Стаховский потратил чуть менее 1 часа и 5 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - Педро Соуза - 6:3, 6:2
Таким образом Сергей Стаховский сумел нивелировать перевес португальцев, которого они добились благодаря победе Жоао Соузы над Ильей Марченко
. В завтрашнем парном поединке сойдутся Сергей Стаховский/Денис Молчанов и Гаштао Элиаш/Жоао Соуза.
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