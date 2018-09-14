пятница, 14 сентября 2018 г.

Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский сравнивает счет в матче Украина - Португалия.

Нынешний лидер сборной Украины Сергей Стаховский выигрывает второй одиночный матч поединка плей-офф Первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Португалии. В двух партиях Сергей переиграл Педро Соузу, занимающего на данный момент 144-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов Стаховский лидировал сразу с двумя брейками. В стартовой партии Соуза сумел сократить отставание до минимума, ну а во втором сете украинец спокойно воплотил перевес в победу. На выигрыш матча Сергей Стаховский потратил чуть менее 1 часа и 5 минут игрового времени.


Сергей Стаховский - Педро Соуза - 6:3, 6:2

Таким образом Сергей Стаховский сумел нивелировать перевес португальцев, которого они добились благодаря победе Жоао Соузы над Ильей Марченко. В завтрашнем парном поединке сойдутся Сергей Стаховский/Денис Молчанов и Гаштао Элиаш/Жоао Соуза.

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о 16:16
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