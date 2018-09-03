Хуан Мартин Дель Потро обыграл Борну Чорича на пути в четвертьфинал US Open - 2018.

(3) Хуан Мартин Дель Потро - (20) Борна Чорич - 6:4, 6:3, 6:1
Именно Хуан Мартин Дель Потро, который и выглядел в этом матче безоговорочным фаворитом, и сумел первым уйти в отрыв с геймом на приёме в активе. В первом же гейме на подаче Чорича аргентинский теннисист добрался до брейк-поинта, но не реализовал его. А спустя несколько минут Дель Потро уже воспользовался своим шансом на приёме. Чорич в середине сета сумел ликвидировать отставание, воспользовавшись первым, и как показало время, единственным брейковым мячом в матче. Но в решающий момент сета у Борны снова подвисла подача. Хорват пытался бороться, отыграл двойной брейк-поинт, но с четвёртого сет-болла на приёме Хуан Мартин таки оформил победу в партии.
Во втором сете Дель Потро просто исключил даже намеки на борьбу в собственных геймах. Хуан Мартин просто идеально отрабатывал подачи, так что для Чорича даже пара выигранных розыгрышей уже была за счастье. До счета ровно на приёме Борна добрался лишь однажды - к тому моменту аргентинец уже вёл с брейком и вышел подавать на сет. Борна поборолся, но помешать 3-й ракетке US Open увеличить отрыв по партиям не сумел.
Ну а в третьем сете на корте доминировал один теннисист. Чорич за весь сет выиграл всего 1 розыгрыш на приёме, но и на своих подачах хорват действовал не лучшим образом. Хуан Мартин после стартового гейма на подаче соперника отвесил тому скрытую баранку, выиграв со счета 0:1 сразу 6 геймов подряд.
Теперь в 1/4 финала US Open - 2018 Хуан Мартин Дель Потро сыграет с американцем Джоном Изнером, который чуть ранее в напряженном пятисетовике обыграл Милоша Раонича из Канады.
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