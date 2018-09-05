Хуан Мартин Дель Потро выходит в 1/2 финала US Open, обыграв в четырёх сетах Джона Изнера.

Хуан Мартин Дель Потро становится первым полуфиналистом мужского одиночного турнира US Open - 2018. На стадии 1/4 финала Открытого Первенства США аргентинский теннисист, посеянный в Нью-Йорке под 3-м номером, переиграл местного спортсмена 11-ю ракетку турнира Джона Изнера. Дель Потро уступил стартовый сет встречи на тай-брейке, но оставил за собой три последующих партии поединка. На выход в полуфинал US Open - 2018 Хуан Мартин Дель Потро потратил около трех с половиной часов игрового времени.
(3) Хуан Мартин Дель Потро - (11) Джон Изнер - 6:7(5), 6:3, 7:6(4), 6:2
За выход в финал US Open Хуан Мартин Дель Потро поспорит с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.
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