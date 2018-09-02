Новак Джокович легко обыграл Ришара Гаске и шагнул в 1/8 финала US Open.

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно преодолевает стадию третьего круга Открытого Первенства США. В трех партиях Новак, получивший в Нью-Йорке 6-й номер посева, переиграл 26-ю ракетку US Open француза Ришара Гаске. Джокович постоянно навязывал сопернику борьбу на приёме и в итоге успел оформить 4 брейка за матч. Сам же сербский теннисист удержал все собственные подачи, отыграв 5 брейк-поинтов у Гаске. На победу в матче Новаку Джоковичу понадобилось 2 с четвертью часа игрового времени.
(6) Новак Джокович - (26) Ришар Гаске - 6:2, 6:3, 6:3
В четвёртом раунде US Open - 2018 Новак Джокович сыграет с португальским теннисистом Жоао Соузой.
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