Новак Джокович спокойно переиграл Джона Миллмана в четвертьфинале US Open.

Новак Джокович продолжает борьбу за трофей на US Open - 2018. В четвертьфинальном поединке Открытого Первенства США сербский теннисист в трех партиях переиграл представителя Австралии Джона Миллмана, занимающего на данный момент 55-ю строчку мирового рейтинга. В двух стартовых сетах Джокович по разу отличился на приёме, да и в третьей партии именно Новаку удалось повести с выигранной подачей соперника в активе. В середине этого отрезка встречи Миллман сумел оформить первый в матче брейк, но вернуть интригу в поединок не удалось. 6-й номер посева американского мейджора под занавес партии снова повел в счёте и тут же успешно подал на матч. На выход в полуфинал US Open - 2018 Новак Джокович потратил чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.
(6) Новак Джокович - Джон Миллман - 6:3, 6:4, 6:4
Теперь за выход в титульный матч Открытого Первенства США по теннису Новак Джокович поспорит с японцем Кеи Нишикори, который в своём четверттфинале в пяти партиях обыграл хорватского спортсмена Марина Чилича.
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