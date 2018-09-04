Новак Джокович прогнозируемо справился с Жоао Соузой и ждёт Роджера Федерера в 1/4 финала US Open.

(6) Новак Джокович - Жоао Соуза - 6:3, 6:4, 6:3
Наверное, мало кто ожидал, что Жоао Соуза сможет навязать отчаянную борьбу одному из фаворитов Открытого Первенства США Новаку Джоковичу. Для португальского теннисиста даже выход в четвёртый раунд мейджора - настоящее достижение. И главной задачей на встречу с бывшим лидером мирового рейтинга было банально не ударить в грязь лицом. Жоао с ней, несмотря на поражение в трех партиях, справился. А на большее Соуза и не мог рассчитывать, уж слишком велика разница в классе.
Новак достаточно быстро гарантировал себе лидерство в счёте по ходу стартовой партии, а потому играл отталкиваясь именно от него. Соуза на приёме не мог зацепиться категорически и может потому у Жоао случился и вовсе провальный гейм в концовке сета. Соуза упустил ещё одну собственную подачу, на этот раз под ноль, И дал Джоковичу взять первую партию.
В дебюте второго отрезка матча Соуза даже сумел повести с геймом на приёме в активе, причём оформил португалец брейк пол ноль. Новак классно отыгрался спустя каких-то пару минут, ну а концовку партии Джокович снова провел выше всяких похвал - ещё один брейк в решающий момент и серб вырывается вперёд - 2:0 по сетам. Ну а в третьей партии Новак достаточно долго выжидал и лишь в самой ее концовке Джокович оформил ещё один брейк под ноль и сразу после него подал на матч.
В четвертьфинале Открытого Первенства США Новак Джокович сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Джоном Миллманом.
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