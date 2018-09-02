Роджер Федерер уверенно обыгрывает Ника Киргиоса в третьем раунде US Open - 2018.

(2) Роджер Федерер - (30) Ник Киргиос - 6:4, 6:1, 7:5
Роджер Федерер не впечатлял сверх уверенной игрой на стартовых стадиях Открытого Первенства США, хоть и добивался в этих матчах достаточно уверенных побед. Киргиос должен был стать первой настоящей проверкой на прочность для швейцарского теннисиста и он её выдержал прекрасно. То ли уровень соперника заставил Роджера совсем по-другому настроиться на матч, то ли Федерер действительно разыгрался и вошёл в турнирный ритм, но вопросов к его игре сегодня практически не было.
Роджер отлично подавал. Может Ник и не относится к лучшим принимающим тура, но зацепиться за подачу Федерера, навязать сопернику хоть видимость борьбы австралиец сумел лишь однажды. Сам Роджер плохо вошел в гейм, провалил его начало и заиграл лишь при счёте 0:40, когда отступать было уже некуда. Швейцарец спас гейм суммарно с четырёх брейк-поинтов и больше до самого конца встречи Киргиоса с брейковым мячам просто не подпускал.
А вот зацепись Ник за ту подачу, матч ведь мог сложиться совсем по-другому. Игра шла равная, до концовки стартовой партии оставалось не так много времени, и добудь Киргиос тот перевес, он бы вполне мог претендовать на победу в сете. А так Роджер очень быстро сам отличился на приёме и этим брейком поставил точку в стартовой партии.
Ник, похоже, совсем расклеился, поскольку чуть было не получил полноценную баранку во втором сете, причём, вполне заслуженную. Роджер повел сразу с двумя брейками - 5:0. В следующем гейме на приеме Федерер добрался до двойного сет-болла, но решил не добивать соперника и позволил Киргиосу один гейм в партии выиграть. Подача на сет для Роджера прошла без каких-либо проблем.
Борьба в третьем сете, на первый взгляд, велась равная и упорная, но не покидало чувство, что Роджер в любой момент может солидно прибавить. Так случилось в середине партии, когда Ник чудом спас собственную подачу с двух брейк-поинтов. В концовке сета Федерер уже серьёзнее отнесся к шансам, потому как переводить партию на тай-брейк не было ни малейшего. В итоге швейцарец в последний момент таки отличился на приёме и тут же подал на матч.
За выход в 1/4 Финала US Open Роджер Федерер поспорит с ещё одним австралийцем Джоном Миллманом.
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